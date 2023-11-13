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Потрібен потужний сигнал, що союзники не втомилися від підтримки України – МЗС Румуннії

13 листопада 2023, 15:19
Потрібен потужний сигнал, що союзники не втомилися від підтримки України – МЗС Румуннії
Джерело: dia.dp.gov
Бухарест виступатиме за схвалення 12-го пакету санкцій проти рф.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску закликала союзників продовжувати підтримку України та виступила за ухвалення чергового пакету санкцій проти рф.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"Я наголошуватиму на необхідності підготувати комплексний і серйозний пакет допомоги для України, щоб схвалити його на засіданні Євроради у грудні. Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал про те, що немає простору для вагань, для втоми у нашій підтримці України", – зазначила Одобеску.

Йдеться у тому числі про спеціальний пакет у межах Європейського фонду миру, зазначила вона.

Також глава МЗС підтримує переговори між ЄС та Україною про членство в Альянсі.
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