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Потрібно знайти механізми швидкої інтеграції України в НАТО – президент Литви

24 квітня 2023, 15:55
Потрібно знайти механізми швидкої інтеграції України в НАТО – президент Литви
Фото: з вільного доступу
Литовський президент переконаний, що Україна тільки посилить Альянс.
Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі литовський президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір Альянсу.

Про це повідомляє Delfi.

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО після закінчення війни", - сказав Науседа журналістам.

На його думку, також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу. Науседа підкреслив, що  українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни, посилить НАТО.

Тому дуже важливо, щоб у саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і глава України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що на користь усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", - підкреслив глава Литви.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

 

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