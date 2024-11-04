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Потужна російська дивізія відбивається від українських десантників в Іллінці – Forbes

04 листопада 2024, 12:03
Потужна російська дивізія відбивається від українських десантників в Іллінці – Forbes
Там вони втрачають приголомшливу кількість техніки.

Однак українці розтягнуті, а росіяни готові торгувати збитками за землю.

Про це йдеться в матеріалі аналітика  Девід Акс для  журналу Forbes.

Армія рф, використовуючи п'ятикратну перевагу в живій силі, намагається вибити ЗСУ з села Іллінка на Донеччині, але зазнають нищівних втрат у техніці. 

Аналітик додає, що російська 20-та мотострілецька дивізія, що нараховує близько 10 000 солдатів, навалилася на українську 79-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2000 осіб. 

В разі, якщо Іллінка і прилеглі населені пункти впадуть, російські війська зможуть просунутися на північ і оточити український гарнізон у Кураховому, в ключовій позиції для оборони півдня Донецької області. 

Український оператор безпілотників Kriegsforscher, 79-та ОШБр "перебуває під масованим натиском противника", що розпочався близько двох тижнів тому, і ситуація близька до критичної.

При цьому українські десантники під час бою знищують російську бронетехніку просто ударними темпами - спочатку сучасні БМП-3, а за ними й старіші БМП-2 і МТ-ЛБ, зазначає Акс:

"Автомобільна бійня на шляху до Іллінки допомогла підняти російські втрати до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував у суботу 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських машин. За той самий день він нарахував лише 49 українських втрат".

Водночас, зазначає аналітик, судячи зі стратегії росіян, вони готові обмінювати техніку і війська на територію.

Як зазначав український журналіст Станіслав Асєєв, росіяни продовжують використовувати свою раніше успішну тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу. 

"В результаті навіть у боєздатних підрозділах часто починається паніка оточення, що призводить до відходу військ", - зазначав він.

Також стало відомо, що перші військові КНДР потрапили під обстріл у Курській області.

 

армія рфвійна в Україні

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