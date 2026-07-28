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Японію сколихнув найпотужніший за 10 років землетрус у Кумамото

28 липня 2026, 14:11
Японію сколихнув найпотужніший за 10 років землетрус у Кумамото
Фото: з вільного доступу
Стихія пошкодила інфраструктуру, залишила десятки тисяч будинків без світла і спричинила транспортні обмеження.

У префектурі Кумамото на південному заході Японії стався сильний землетрус, який спричинив пошкодження інфраструктури та змусив тисячі людей залишити свої домівки.

За даними Японського метеорологічного агентства (JMA), землетрус стався о 16:27 за місцевим часом поблизу острова Кюсю. 

Підземні поштовхи магнітудою 7,1 стали найсильнішими для цього регіону за останні роки. Внаслідок стихії постраждали щонайменше 50 людей, а близько 300 тисячам мешканців рекомендували евакуюватися.

Близько 48 тисяч будинків залишилися без електропостачання. Також повідомляється про пошкодження доріг, мостів і будівель.

Через землетрус тимчасово призупинили рух швидкісних потягів, а аеропорт Кумамото запровадив обмеження в роботі.

Крім того, навесні 2026 року біля узбережжя Японії стався потужний землетрус, тоді було оголошено загрозу цунамі.

 
Японіяземлетрус

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