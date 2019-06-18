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Потужний землетрус в Китаї: уже 12 загиблих, - ВІДЕО

Землетрус повністю або частково зруйнував багато будинків в провінції Сичуань
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті вже 12 людей загинули, більше 130 поранені.
Потужний землетрус в Китаї: уже 12 загиблих, - ВІДЕО

Повністю або частково зруйновано значну кількість будинків в провінції Сичуань. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в місті Ібін. осередок залягав на глибині близько 16 км, повідомляє The Paper.

Істотно постраждали дороги і лінії електропостачання.

Згодом відбулося ще кілька підземних поштовхів з різною магнітудою.

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18 06 2019 13:00
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