Потужний землетрус в Китаї: уже 12 загиблих, - ВІДЕО Землетрус повністю або частково зруйнував багато будинків в провінції Сичуань

У Китаї стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті вже 12 людей загинули, більше 130 поранені.

Повністю або частково зруйновано значну кількість будинків в провінції Сичуань. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в місті Ібін. осередок залягав на глибині близько 16 км, повідомляє The Paper. Істотно постраждали дороги і лінії електропостачання. Згодом відбулося ще кілька підземних поштовхів з різною магнітудою.

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