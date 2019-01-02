Потяг "чотирьох столиць" почне курсувати до Таллінна
Практичні рішення щодо цього були зроблені після чергового раунду переговорів представників залізниць України, Литви та Естонії, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" пояснила, що естонська сторона раніше вивчала всю економічну складову проекту, зокрема його рентабельність.
"Зі свого боку можемо доповісти, що за період курсування поїзд уже перевіз майже 5 тисяч пасажирів, а його населеність складає майже 60 %, що наочно демонструє привабливість нового проекту", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Представники "Естонської залізниці" зазначили, що продовження лінії поїзда чотирьох столиць до Таллінна потрібний їхнім клієнтам, зокрема українським пасажирам, які подорожують до скандинавських країн.
Нагадаємо, що 29 вересня до столиці Латвії прибув перший рейс українського поїзда "чотирьох столиць", який їхав з Києва до Мінська, далі до Вільнюса та до кінцевої точки - Риги.
Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.
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