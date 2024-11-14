Поведінка Ілона Маска дратує команду Трампа – NBC News

Зазначається, що вони вважають, що Маск переходить межі своєї ролі в процесі переходу влади до Трампа.

Майже постійна присутність мільярдера Ілона Маска в резиденції обраного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго протягом цілого тижня після дня виборів почала дратувати людей, які перебувають у найближчому оточенні республіканця.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що вони вважають, що Маск переходить межі своєї ролі в процесі переходу влади до Трампа.

За даними співрозмовників видання, мільярдер був настільки агресивним у просуванні своїх поглядів щодо другого терміну Трампа, що наступає на п’яти команді перехідного періоду і, можливо, зловживає гостинністю в Мар-а-Лаго.

"Він поводиться так, ніби він є співпрезидентом, і переконує, що всі про це знають", — сказав один із співрозмовників.

"І він упевнений, що привласнює собі багато заслуг за перемогу президента… Він намагається змусити президента Трампа відчути себе зобов’язаним йому. А президент нікому не винен", — додав він.

У своїй заяві прессекретар Трампа Кароліна Левітт сказала, що "Ілон Маск і президент Трамп — великі друзі і блискучі лідери, які працюють разом, щоб зробити Америку знову великою. Ілон Маск — бізнес-лідер одного покоління, і наша федеральна бюрократія, безумовно, отримає користь від його ідей та ефективності".

В іншій заяві інша речниця Трампа, Анна Келлі, сказала, що бізнесмен є «генієм, новатором і буквально увійшов в історію, створивши креативні, сучасні та ефективні системи, присвятив себе майбутньому Америки, запропонувавши працювати з президентом Трампом, щоб забезпечити більш ефективну роботу нашого уряду та ефективне використання коштів американських платників податків».

Маск приїхав до Мар-а-Лаго ще минулого тижня, щоб спостерігати за надходженням виборчих декларацій, і провів там більшу його частину. За словами джерел видання, він перебуває там постійно, сидячи з Трампом і приєднуючись до дзвінків і зустрічей.

Зазначається, що мільярдер брав участь у делікатних розмовах ще до того, як було оголошено про його роль в адміністрації, зокрема, минулого тижня він ненадовго приєднався до телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Другий співрозмовник сказав, що Маск має "власну думку про все" і ділиться нею настільки наполегливо, що почав докучати інсайдерам Трампа.

"Він хоче, щоб його вважали таким, що має право голосу в усьому (навіть якщо це не так)", — сказало це джерело.

За словами співрозмовника, деякі радники Трампа висловили занепокоєння, що Маск не розуміє одного з ключових моментів для того, щоб бути ефективним у світі Трампа: залишатися в тіні. Він додав, що діяльність Маска була надто агресивною і може зашкодити його репутації в довгостроковій перспективі.

Друге джерело також заявило, що Маск, схоже, просуває свій власний порядок денний, замість того, щоб зосередитися на порядку денному Трампа. Вони додали, що, хоча Маск і є розумною і здібною людиною, перехід полягає в тому, щоб гарантувати, що лояльні до Трампа люди будуть здійснювати державну політику.

"Призначати людей, тому що вони лояльні до Ілона, не працює", — сказало джерело.

Маск був одним з найбільш завзятих прихильників Трампа. Його комітет Супер-PAC витратив понад 152 мільйони доларів на обрання Трампа та інших республіканських кандидатів, причому значна частина грошей надійшла від самого Маска. Він проводив мітинги на підтримку Трампа в штаті Пенсильванія, де проходили вибори, пропонував зареєстрованим виборцям щоденні подарунки на суму 1 мільйон доларів і перетворив свій додаток для соціальних мереж X на "мегафон" для Трампа.