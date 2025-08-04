Поведінка Трампа викликає нову хвилю питань щодо його психічного стану – The Guardian

Зокрема, експерти звертають увагу, що Дональд Трамп не може зосередитись на думці та завершити її, а також має схильність до конфабуляції.

Дивна та часом нелогічна поведінка 79-річного президента США Дональда Трампа знову викликала хвилю сумнівів щодо його психічного стану.

Як пише The Guardian, його публічні виступи дедалі частіше супроводжуються плутаниною, вигадками та раптовими відхиленнями від теми.

Цього місяця Трамп зокрема заявив, що його дядько знав терориста Унабомбера, хоча ця інформація не витримує жодної перевірки фактів. Під час поїздки до Великої Британії він несподівано почав емоційно критикувати вітряки, звинувачуючи їх у вбивстві птахів і дезорієнтації китів.

Експерти вказують: такі спонтанні й несфокусовані монологи — не рідкість для нинішнього президента. Психолог Корнелльського університету Гаррі Сегал зазначає, що Трамп "перемикається з теми на тему без зв'язного наративу і без саморегуляції". Серед прикладів — виступ під час зустрічі з главою Єврокомісії, де Трамп перейшов від обговорення міграції до багатохвилинного монологу про лампи, порцеляну та позолочені молдинги.

Також журналісти звернули увагу на промову Трампа під час обговорення повені в Техасі, війни в Україні та бомбардування Ірану. Президент більшу частину часу присвятив опису інтер'єру кабінету міністрів, згадуючи картини, рамки, кольори стін і навіть золоті медальйони на стелі.

Особливе занепокоєння викликає явище конфабуляції — коли людина заповнює прогалини у пам'яті вигаданими фактами. Один із яскравих прикладів — історія про дядька Трампа, який нібито викладав Унабомберу. Насправді професор Джон Трамп помер задовго до того, як Теда Качинського ідентифікували як терориста, до того ж Качинський ніколи не навчався в MIT.

Попри все це, Трамп продовжує заявляти про свою "гостроту розуму" й називає себе "стабільним генієм". Білий дім також захищає президента: речниця Ліз Г'юстон назвала The Guardian "лівим рупором" і заявила, що Трамп "працює цілодобово задля добробуту американського народу". Колишній лікар Білого дому Ронні Джексон додав, що нинішній глава держави — "найздоровіший президент, якого коли-небудь бачила країна".

Однак незалежні фахівці з психіатрії занепокоєні. Професор Річард А. Фрідман з Медичного коледжу Вейля Корнелла вважає, що Трамп демонструє "ознаки когнітивного захворювання". Психолог Джон Гартнер, який досліджував поведінку Трампа ще з його першого президентського терміну, вважає, що у нього може бути деменція.

"Він більше не здатен чітко завершити думку — це суттєве погіршення", — каже фахівець.

Хоча Трамп і є найстаршим кандидатом у президенти США в історії, йому на чотири роки менше, ніж Джо Байдену. Проте, як наголошують спостерігачі, Трамп поки що уникав тієї самої ретельної уваги до психічного стану, якої зазнав Байден перед своєю відмовою від переобрання у 2024 році.

Тим часом дедалі більше американців і політиків, зокрема демократів, закликають до незалежної медичної оцінки ментального стану чинного президента.