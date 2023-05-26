Повербанки для ЗСУ: Як знизити вплив pod-систем на екологію та підтримати військових

У відвідувачів відділень нашого інтернет-магазину є змога знизити шкідливий вплив пластикових відходів на екологію, а також допомогти воїнам ЗСУ, які захищають нашу державу. Щоб долучитися до цієї акції, покупці одноразок можуть принести до магазину використані pod-системи та покласти їх до спеціальних контейнерів. Раз на 2 тижні, коли накопичується близько 40-50 кг електронок, ми відвозимо їх до Тернополя. Далі майстри-волонтери, які мають технічну освіту, переробляють утилізовані одноразки на повербанки для військових.

Деякі воїни Збройних Сил України, які на даний момент після поранень знаходяться на лікуванні, теж долучилися до акції та займаються виготовленням зарядних пристроїв для своїх побратимів.

До боксів із використаними одноразками іноді кладуть гроші. Команда інтернет-магазину Vandal Vape також передає їх майстрам, які закупають додаткові деталі для повербанків: індикатори заряду, пластикові корпуси та usb-входи.

Який вплив мають одноразки на екологію нашої планети?

Не зважаючи на те, що заміна звичайних тютюнових виробів на електронки допомагає мінімізувати шкоду для здоров'я та екологічної ситуації на планеті, треба пам'ятати, що ці пристрої необхідно правильно утилізувати після закінчення їх експлуатації. Справа в тому, що усередині пластикового корпусу одноразки знаходиться літієвий акумулятор, який потрапляючи до ґрунту починає розкладатися та забруднювати велику площу землі, яку у подальшому не можна використовувати для сільськогосподарських робіт. Хімічні речовини, які знаходяться у батарейках, є шкідливими для організму людини. Тим не менш, можна мінімізувати вплив використаних одноразок на екологію, якщо дотримуватися правил їх утилізації.

Як правильно утилізувати одноразку та допомогти воїнам ЗСУ?

Одноразові pod-системи мають шанс на друге життя! Із кількох використаних одноразок можна створити повербанк, який військові ЗСУ будуть використовувати, щоб зарядити різноманітні невеликі гаджети у польових умовах. Як це можливо?

Корпус одноразки розбирають та дістають з неї акумулятор. Ця деталь ще може бути корисною, бо розряджалася лише один раз. Через те, що ємність батареї невелика, для створення повноцінного повербанку( 20 000 мАч) потрібно розібрати 10-20 pod-систем. Майстри за допомогою паяльних пристроїв з'єднують між собою кілька акумуляторів, щоб отримати один великий із достатньою ємністю. Батарею встановлюють до пластикового корпусу та доповнюють саморобний повербанк usb-входом та індикатором заряду, який залишився у пристрою.

Завдяки переробці використаних одноразок, зменшується потреба у виготовленні нових повербанків та мінімізується шкідливий вплив літієвих акумуляторів на екологію. Також більше військових ЗСУ будуть забезпечені заряджувальними пристроями. Це дасть їм змогу користуватися мобільними телефонами, ліхтариками та іншим електронним приладдям у час, коли вони по декілька тижнів перебувають у місцях, де немає електромережі.

Робити добрі справи легко! Кожен може бути корисним у спільній справі. Після використання одноразки, приносьте її до одного з відділень нашого магазину, адреси яких розміщені на сайті у розділі "Контакти".