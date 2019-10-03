"Повертайся у свою Україну": у Варшаві побили українського водія Uber

"Вони мене били не за музику, а за те, що я українець. Мене обзивали різними лайливими словами і кричали, щоб я повертався у свою Україну"

Громадянин України 33-річний Роман Куликов, який є водієм Uber у Варшаві, у п’ятницю ввечері був побитий кількома поляками напідпитку.

Водій розповідає, що били його не за те, що він не включив молодим полякам в автомобілі музику, яку вони просили, а тому, що він українець, повідомляє "Укрінфом".

Як розповів Куликов, в автомобілі він підвозив компанію з шести молодих поляків: трьох хлопців і трьох дівчат. Оскільки в автомобілі не працювало радіо, водій Uber через свій мобільний пристрій увімкнув в автомобілі українську FM-станцію. Це не сподобалося групі поляків, які в ультимативній формі почали вимагати у нього змінити радіо, ображаючи його вульгарними словами. Слова водія про те, що він виключить музику або зробить її тихіше, не заспокоїли агресивно налаштовану молодь, яка й далі вимагала від водія включити польське розважальне радіо. Тоді Куликов вирішив перервати рейс, попросив пасажирів вийти з автомобіля і замовити інший автомобіль. Вони відмовилися, продовжували його ображати і кричати, що він не в Україні, а в Польщі. Водій Uber почав знімати поведінку агресивної молоді на мобільний телефон, і в цей момент вони накинулися на нього з кулаками.

"Вони мене били не за музику, а за те, що я українець. Мене обзивали різними лайливими словами і кричали, щоб я повертався у свою Україну",- підкреслив водій Uber.

За словами Куликова, його повалили на землю і били кілька осіб упродовж кількох хвилин. Попри те, що поряд була автобусна зупинка і люди на ній, ніхто не викликав поліцію. Водій Uber каже, що сильно не постраждав лише тому, що раніше займався східними єдиноборствами та знав, як захиститися від ударів.

Після того як зловмисники утекли, він викликав поліцію, даючи свідчення польським правоохоронцям. Після того він поїхав до шпиталю зняти побої, а згодом поїхав у відділок поліції написати заяву про побиття.

Як відомо, в Польщі зараз проживає і працює приблизно до 1,5 млн українців. Не поодинокими є випадки агресії з боку поляків щодо українців на національному грунті. У більшості випадків, українці не звертаються в поліцію, хибно вважаючи, що це нічого не дасть, а лише матиме для них самих додаткові проблеми.