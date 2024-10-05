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ПОЛІТИКА

Повінь у Боснії забрала життя 21 людини: пошуки зниклих тривають

05 жовтня 2024, 18:32
Повінь у Боснії забрала життя 21 людини: пошуки зниклих тривають
Фото: DPA
Уряд проведе пресконференцію з приводу стихійного лиха.

У Боснії та Герцеговині у суботу вранці рятувальники розбирали завали в селі Доня Ябланіца в пошуках людей, які зникли безвісти під час масштабної повені, яка стала найбільш смертоносною за останні роки.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі жертвами повені стала 21 особа, десятки вважаються зниклими безвісти.

Пізніше цього дня уряд проведе пресконференцію з приводу стихійного лиха.

Рятувальники кажуть, що в районі повені є кілька сіл, до яких неможливо дістатися.

За повідомленнями боснійських ЗМІ, через сильні дощі вночі пошуки зниклих призупинили.

Боснійська футбольна асоціація (NFSBIH) відклала всі матчі через повені.

Виборча комісія Боснії вирішила відкласти місцеві вибори на ці вихідні в муніципалітетах, що постраждали від повеней, але продовжити голосування в інших місцях.

БосніяПовіньзагиблі

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