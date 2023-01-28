Повінь в Києві: синоптики заспокоюють

Гідрологи ситуацію контролюють

Наразі в Києві немає загрози затоплення, повідомляє Укргідрометцентр.

“Сьогодні у соцмережах та телеграм-каналах шириться інформація, що столицю може затопити. Запевняємо вас, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення. Наші фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, в разі зміни - будуть випущені відповідні попередження”, - йдеться в повідомленні.

Гідрометцентр зазначив, що ситуацію щодо стану водних об'єктів відслідковують гідрологи, а не метеорологи.