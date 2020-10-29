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Повітряна куля Google, що роздає інтернет, встановила рекорд у стратосфері

Під час польоту інженери цілодобово стежать за телеметрією кулі, щоб в майбутньому внести необхідні корективи в конструкцію пристрою
Дочірня компанія Google Loon LLC, яка займається забезпеченням доступу в інтернет у віддалених і сільських районах, встановила новий рекорд по тривалості польоту повітряних куль в стратосфері.
Повітряна куля Google, що роздає інтернет, встановила рекорд у стратосфері Повітряна куля

Про це повідомляється на сайті Loon, передає Укрінформ.

«Пристрій компанії провів у повітрі 312 днів. Це на 89 днів довше, ніж раніше. Куля спочатку була запущена в Пуерто-Рико, після чого її направили в Перу, де вона протягом трьох місяців служила точкою доступу в мережу. Потім вона перелетіла через Південну Атлантику, Індійський океан і відправилась у Мексику. За 10 місяців куля сумарно пролетіла близько 135 тисяч миль», - йдеться у повідомленні.

 

 

Технічний директор Loon Сальваторе Кандідо (Salvatore Candido) розповів, що цього вдалося досягти завдяки спеціально розробленому дизайну і матеріалам. Перш ніж приступити до запуску, розробники зробили мільйони симуляцій. Це дозволило розробити оптимальну модель кулі з розподіленим навантаженням. За словами Кандідо, деякі з випробуваних прототипів виглядали дуже дивно, через що жителі Кентуккі помилково приймали їх за НЛО.

Під час польоту інженери цілодобово стежать за телеметрією кулі, щоб в майбутньому внести необхідні корективи в конструкцію пристрою. Крім цього, навігаційна система визначає оптимальну висоту для польоту, щоб куля зберігала необхідний рівень температури. Інженери підкреслили, що збільшення тривалості польотів знизить вартість кожної льотної години. Крім цього, інженери зможуть надавати доступ до мережі в таких віддалених місцях, як Тихий океан.

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29 10 2020 11:54
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