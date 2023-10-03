Повітряні сили прокоментували раптові білоруські навчання

У ЗСУ кажуть, що це давно нікого не лякає.

3 жовтня у білорусі раптово розпочали перевірку бойової готовності армії із залученням військової техніки та авіації.



Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Всі повітряні цілі, які є в білорусі, відстежуються. Ми маємо інформацію з власних джерел. Маємо інформацію він наших партнерів!, - зазначив він, пояснивши, що хоч у стосунках із Польщею є якісь питання, але вона "наш партнер, наш друг".



"І ми отримуємо інформацію з інших країн щодо повітряної обстановки й розвідки тощо. Ну, проводять вони якісь там собі навчання. Це невід'ємна частина існування будь-якого війська, його життєдіяльності й бойової роботи. Армія завжди живе бойовою підготовкою. Це невпинний процес", - констатував Ігнат.