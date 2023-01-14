Повітряні сили України повідомили подробиці ракетного удару по Києву 14 січня

Група із 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз все ще у повітрі

Сьогодні, суботнього ранку, російський ворог атакував Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24.

"Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали", - сказав він.

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група із 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.