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ПОЛІТИКА

"Повне божевілля": заяви Трампа про Гренландію викликали обурення у світі

08 січня 2025, 09:08
Фото: reuters.com
Новообраний президент США посилається на невизначені "цілі національної безпеки", пояснюючи свою зацикленість на володінні арктичним островом.

Новообраний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі міжнародного скандалу через свої заяви про територіальну експансію. Під час пресконференції у вівторок він не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, викликавши різку критику як з боку демократів, так і міжнародних лідерів.

Про це пише Politico.

Трамп заявив, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки США, додавши, що Данія повинна відмовитися від своїх претензій на цю територію. Він також згадав Панамський канал, який, на його думку, має повернутися під контроль США.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, відповідаючи на слова Трампа про можливість інтеграції Канади в США, категорично виключив таку можливість, наголосивши на силі канадської економіки та незалежності країни.

Міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача засудив заяви Трампа, підкресливши, що суверенітет Панами над каналом не підлягає обговоренню. Прем’єр Данії Метте Фредеріксен також відкинула будь-які можливості передачі Гренландії, заявивши, що "Гренландія належить гренландцям".

У США висловлювання Трампа викликали обурення. Представник Демократичної партії Джим Хаймс назвав їх "божевіллям", а лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс наголосив, що замість таких ініціатив потрібно зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем країни.

Тим часом Трамп продовжує публічно демонструвати свої плани, викладаючи в соцмережах карти з потенційними "новими штатами", чим ще більше провокує незадоволення всередині країни та за її межами.

Дональд ТрампГренландіяПанамський канал

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