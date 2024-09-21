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ПОЛІТИКА

Повне розмінування України традиційними методами займе століття – ООН

21 вересня 2024, 13:29
Повне розмінування України традиційними методами займе століття – ООН
Фото: РБК-Україна
За словами представниці ООН, нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни.

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес.

Про це розповіла помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро Програми розвитку ООН (ПРООН) Шоко Нода в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення", - сказала Нода.

Вона зазначила, що ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання безпілотників, технічних службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.

За словами представниці ООН, нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни.

Так, інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70% - під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% - під час виявлення пластикових предметів.

Нода також розповіла, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування, а ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття нового кінологічного центру.

За її словами, натреновані собаки можуть обстежувати до 1,5 тисяч квадратних метрів території щодня, що до 75 разів швидше за людину.

Зазначимо, внаслідок повномасштабної війни значна частина території України виявилася замінованою, але державні служби поступово проводять роботи з її очищення. Найскладніша ситуація залишається в регіонах, що перебувають під окупацією рф.

розмінуваннявійна в Україні

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