Повністю знищити іранську ядерну програму неможливо – директор МАГАТЕ

Нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо.

Про це під час пресконференції у Варшаві сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, для вирішення проблеми довкола іранської ядерної програми потрібні дипломатичні зусилля і переговори. При цьому він визнав, що нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

"Рішення не може бути військовим, оскільки неможливо повністю знищити потенціал настільки важливої країни, яка володіє технологічною і промисловою базою. У кожному з можливих сценаріїв має бути досягнута дипломатична угода. Частиною такої угоди має стати відповідна системна верифікація, потрібна необхідна структура. Інакше ми матимемо справу з дуже крихкою угодою", – каже Гроссі.