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ПОЛІТИКА

Повномасштабне вторгнення в Україну є провалом для путіна – посол США

04 червня 2023, 09:19
Повномасштабне вторгнення в Україну є провалом для путіна – посол США
Фото: з вільного доступу
російська війна в Україні нічого не дала її народу, окрім проблем.

Вступ Фінляндії до НАТО підкреслює, що повномасштабне вторгнення росії в Україну було стратегічним провалом.

Про це сказав в інтерв'ю CNN посол США в Польщі Марк Бжезінський.

"Що змінилося за останні тижні, так це те, що НАТО розширився таким чином, що лише підкреслює стратегічний провал рішення путіна вторгнутися в Україну", - наголосив він.

За його словами, розвиток подій демонструє тотальний провал з боку путіна щодо його рішення вторгнутися в більш слабку Україну. І ця війна жодним чином не покращила життя та майбутнє російського народу.

З подібною тезою виступив і держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Фінляндію в п’ятницю. 

Блінкен також назвав війну росії стратегічним провалом, заявивши, що вона на роки вперед зменшила вплив і інтереси країни.

На початку квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. російське вторгнення змусило традиційно позаблокові Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтралітету та виявити бажання приєднатися до альянсу.

На запитання, чи тривають можливі мирні переговори, Бжезінський відповів, що американський уряд готовий просуватись шляхом дипломатії.

"Але замість цього росія просувається шляхом агресії. Я вважаю надзвичайно важливим те, на чому наголосив учора секретар Блінкен: ми збираємося зробити все, щоб переконатись не лише у тому, що український народ виживе і переможе у цій війні, але й у тому, що він процвітатиме", — заявив посол.

Бжезінський також додав, що, на його думку, більшість законодавців США залишаються відданими наданню допомоги та демонстрації солідарності з Україною.

СШАПутінвійна в Україні

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