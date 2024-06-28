Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Повний тиск санкцій економіка росії відчує через 2-3 роки – єврокомісар

28 червня 2024, 15:21
Повний тиск санкцій економіка росії відчує через 2-3 роки – єврокомісар
Фото: Reuters
кремль трансформував економіку і зміг уникнути колапсу під тиском санкцій, проте за 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Таку думку висловив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише агенція Укрінформ.

"Якщо хтось очікував на колапс російської економіки, реальність полягає в тому, що ми бачимо скоріше трансформацію російської економіки, а не колапс. Вона трансформується в економіку війни, змінюючи міжнародні відносини, сектори, пріоритет, щоб відповісти на потреби війни", – заявив він.

За словами Джентілоні, трансформація запобігає колапсу економіки ря, але треба зважати не лише на короткострокову перспективу, а й на середньострокову. З цієї точки зору російська економіка дуже послаблена санкціями, переконаний єврокомісар.

"Ви не можете вирішити нестачу технологій у низці промислових секторів за допомогою озброєння з Північної Кореї. Це так не працює. З точки зору кількох років російська економіка буде багато страждати від наслідків санкцій", – додав комісар. 

Євросоюз має надалі працювати над короткостроковими питаннями, щоб закрити дірки, певен Джентілоні. Водночас він вважає, що не варто помилково трактувати той факт, що російська економіка здатна уникнути колапсу, тому що наслідки за 2-3 роки будуть дуже тяжкими для них.

"Це також загроза силі російської влади, тому що принаймні еліта розуміє, що відбувається в російській економіці", – сказав він. 

Цього тижня країни ЄС погодили черговий пакет санкцій проти росії, спрямований на обмеження російського впливу на Європу та захист інтересів України.

 
Євросоюзсанкціі проти росії

Останні матеріали

Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється