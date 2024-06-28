Повний тиск санкцій економіка росії відчує через 2-3 роки – єврокомісар

кремль трансформував економіку і зміг уникнути колапсу під тиском санкцій, проте за 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Таку думку висловив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише агенція Укрінформ.

"Якщо хтось очікував на колапс російської економіки, реальність полягає в тому, що ми бачимо скоріше трансформацію російської економіки, а не колапс. Вона трансформується в економіку війни, змінюючи міжнародні відносини, сектори, пріоритет, щоб відповісти на потреби війни", – заявив він.

За словами Джентілоні, трансформація запобігає колапсу економіки ря, але треба зважати не лише на короткострокову перспективу, а й на середньострокову. З цієї точки зору російська економіка дуже послаблена санкціями, переконаний єврокомісар.

"Ви не можете вирішити нестачу технологій у низці промислових секторів за допомогою озброєння з Північної Кореї. Це так не працює. З точки зору кількох років російська економіка буде багато страждати від наслідків санкцій", – додав комісар.

Євросоюз має надалі працювати над короткостроковими питаннями, щоб закрити дірки, певен Джентілоні. Водночас він вважає, що не варто помилково трактувати той факт, що російська економіка здатна уникнути колапсу, тому що наслідки за 2-3 роки будуть дуже тяжкими для них.

"Це також загроза силі російської влади, тому що принаймні еліта розуміє, що відбувається в російській економіці", – сказав він.

Цього тижня країни ЄС погодили черговий пакет санкцій проти росії, спрямований на обмеження російського впливу на Європу та захист інтересів України.