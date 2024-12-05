Повстанці Сирії зайняли Хаму, завдавши удару режиму Асада та рф — Reuters

Місто перебувало під контролем уряду з 2011 року.

У Сирії повстанці вибили урядові сили з міста Хама у рамках просування північною частиною країни. Таким чином вони завдали нового удару президенту Башару Асаду та його союзниках з рф та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, сили Асада оголосили про захід повстанців у Хаму після інтенсивних зіткнень. Там заявили, що відійдуть за межі міста, аби "зберегти життя мирних жителів і запобігти міським боям". Своєю чергою повстанці заявили, що захопили райони на північному сході Хами та центральну в'язницю, звідки звільняють затриманих.

Журналісти вказують, що від початку громадянської війни у Сирії у 2011 році Хама залишалася в руках урядових сил. Захоплення міста стане ударом для Дамаска та союзників з рф та Ірану, пише Reuters. Падіння міста також відкриє шлях для наступу на Хомс, головне центральне місто країни. Воно функціонує як перехрестя, що з’єднує найбільш густонаселені регіони Сирії.

Нагадаємо, минулого тижня у Сирії розпочався наступ опозиційних сил на території, яка перебувала під контролем військ режиму Башара Асада. Вони зайняли друге за величиною місто країни — Алеппо. У 2016 році повстанців звідти витіснили сирійські урядові війська за підтримки росії, Ірану та їхніх союзних угруповань. Пізніше авіація рф та Сирії здійснила масовані удари по місту Ідліб на півночі країни, яке контролюють опозиційні сили. Напади відбулися на тлі заяв Асада про намір придушити повстанців.