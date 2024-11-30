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Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни

30 листопада 2024, 13:17
Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни
Фото: timesofisrael.com
Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста

Сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Про це пише Reuters та Сирійський наглядовий центр з прав людини.

Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.
 
Джерела Reuters кажуть, що сирійській армії було наказано виконувати накази про "безпечне відведення" з основних районів міста, куди увійшли повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам".
 
Попередньо, внаслідок бомбардувань та наземних атак загинули 20 членів пов'язаного з Аль-Каїдою сирійського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам".
 
Також повідомляється, що сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста.
 
Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.
 
Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

 

СиріяАлепповійна в Україніросія окупанти

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