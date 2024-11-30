Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста

Сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Про це пише Reuters та Сирійський наглядовий центр з прав людини.

Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Джерела Reuters кажуть, що сирійській армії було наказано виконувати накази про "безпечне відведення" з основних районів міста, куди увійшли повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам".