Повстанці в Афрці атакували "Вагнерівців": вбили командира, який штурмував Бахмут і Соледар (оновлено)
Повстанці-туареги вбили та поранили десятки солдатів і найманців російської ПВК "Вагнера".
Про це пише агенція Reuters.
"Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку", - заявили повстанці.
Вони додали, що африканські бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен в четвер і п'ятницю.
Армія Малі додала, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення, але при цьому ліквідовано близько 20 повстанців.
Також йде інформація про те, що в п'ятницю під час виконання місії розбився один з гелікоптерів армії в місті Кідал, загиблих немає.
Разом з тим, в російських пабліках повідомляють про загибель у боях в Малі адміністратора пропагандистського Telegram-каналу GREY ZONE з позивним "Бєлий".
Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари. Сепаратистське угруповання почало повстання проти уряду малійської хунти ще в 2012 році, а пізніше було перехоплене ісламістськими угрупованнями.