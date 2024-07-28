Сталась подія в Африці, в республіці Малі.

Повстанці-туареги вбили та поранили десятки солдатів і найманців російської ПВК "Вагнера".

Про це пише агенція Reuters.

"Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку", - заявили повстанці.

Вони додали, що африканські бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен в четвер і п'ятницю.

Армія Малі додала, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення, але при цьому ліквідовано близько 20 повстанців.

Також йде інформація про те, що в п'ятницю під час виконання місії розбився один з гелікоптерів армії в місті Кідал, загиблих немає.

Разом з тим, в російських пабліках повідомляють про загибель у боях в Малі адміністратора пропагандистського Telegram-каналу GREY ZONE з позивним "Бєлий".

Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари. Сепаратистське угруповання почало повстання проти уряду малійської хунти ще в 2012 році, а пізніше було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

Пізніше стало відомо, що повстанці вбили 80 російських найманців, а також ліквідували командира, який командував штурмом Бахмуту і Соледара в Україні.