Пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР
Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області росії, де спалахнула пожежа у резервуарі із паливом, атакували дрони Головного управління розвідки МО України.
Про це повідомили українські ЗМІ із посиланням на власні джерела у розвідці.
Зокрема, у ГУР повідомили, що атака була спецоперацією, спрямованою на "знешкодження об'єктів, які використовуються агресором у військових цілях та для забезпечення терористичних військ".
Також у розвідці зазначили, що такі заходи триватимуть.