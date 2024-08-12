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ПОЛІТИКА

Пожежа на ЗАЕС припинилася

12 серпня 2024, 08:07
Пожежа на ЗАЕС припинилася
Фото: УНН
Пожежа на атомній електростанції виникла напередодні.

Пожежа на території Запорізької атомної електростанції, захопленої росіянами, припинилася.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 11 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська влаштували пожежу на території окупованої ЗАЕС. Зокрема, з Нікополя було видно густий чорний дим над атомною електростанцією. Нікопольська місцева влада повідомила тоді, що за неофіційною інформацією, російські війська підпалили велику кількість автомобільних покришок у градирнях.

Приблизно о 22:30 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано. Радіонуклідів техногенного походження не виявили.

На ймовірну провокацію з боку окупантів відреагували і в МАГАТЕ. Там зазначили, що їхні співробітники стали свідками сильного диму на північній частині ЗАЕС, кому нібито передували багаторазові вибухи.

"ЗАЕС повідомила команду про можливу атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розміщених на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - заявили у МАГАТЕ.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 22.30 змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявили.

пожежаЗАЕС

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