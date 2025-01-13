Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає: понад 100 тисяч евакуйованих, кількість загиблих зросла

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що очікує на зростання кількості жертв.

У передмісті Лос-Анджелеса пожежники продовжують боротися з вогнем, який майже повністю знищив район Пасифік Палісейдс. Існує загроза розширення площі займання через сильний вітер.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежні літаки скидають воду і вогнетривкі речовини на круті пагорби, щоб зупинити поширення пожежі в Палісейдах на схід. Наземним екіпажам вдалося врятували кілька будинків.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що очікує на зростання кількості жертв.

"Я відправив пошуково-рятувальні команди. У нас є собаки для пошуку трупів, і, ймовірно, їх буде набагато більше", - сказав він в ефірі телеканалу NBC.

Ньюсом сказав, що пожежі, ймовірно, стануть найгіршим стихійним лихом в історії США "з точки зору лише витрат, пов'язаних із ними".

За даними вогнеборців, пожежі пошкодили або знищили 12 тисяч будівель. До неділі понад 100 тисячам людей в окрузі Лос-Анджелес було наказано евакуюватися, а ще 87 тисяч отримали попередження про евакуацію.

За останні 24 години пожежа у Пасифік Палісейдс поширилася ще на 1000 акрів (400 гектарів), охопивши ще більше будинків. За даними пожежників, хоча 11% пожежі у районі локалізовано, вона охопила понад 22 тисячі акрів (8900 гектарів).

Зокрема, вогонь поширився на каньйон Мандевілль, долину Сан-Фернандо і загрожує перекинутися на Брентвуд, - елітний район, який є домом для багатьох знаменитостей. Полум'я також підступило до автостради 405, що проходить з півночі на південь.

Національна метеорологічна служба попередила, що сильніші пориви до 110 км/год можуть повернутися на початку наступного тижня. Місцева влада заявила, що найсильніший вітер очікується у вівторок.

Червоний рівень небезпеки встановлений для округів Лос-Анджелес і Вентура до середи, 15 січня. Вітри разом із сухим повітрям та сухою рослинністю зберігатимуть пожежонебезпечну погоду в цьому регіоні. До четверга ці умови мають послабитися.

Влада оголосила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через густий, токсичний дим, що висить над містом, і погану якість повітря, адже пожежі підняли у повітря сліди металів, пластику та інших синтетичних матеріалів.

Тим часом є прогрес у відновленні електропостачання в районах Лос-Анджелеса. Гендиректор компанії Edison у Південній Каліфорнії Стівен Павелл, повідомив, що наразі без електроенергії залишаються близько 50 тисяч клієнтів, порівняно з більш ніж півмільйоном кілька днів тому.

За останніми підрахунками місцевої влади, кількість загиблих у пожежах зросла до 24 осіб.

Судмедексперт округу Лос-Анджелес опублікував список загиблих, не вказуючи при цьому їхніх імен та прізвищ. Вісім загиблих були знайдені у зоні пожежі Палісайдс, а 16 - у зоні пожежі Ітон.

Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.