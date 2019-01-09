Пожежа в 5-поверхівці в Херсоні: загинуло двоє людей

У Херсоні внаслідок пожежі у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку загинуло двоє людей, ще одна постраждала.

Як повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в квартирі на 5-му поверсі в будинку по проспекту Будівельників, 11 надійшла 31 серпня о 23:30.

По прибутті рятувальники виявили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, і є загроза розповсюдження на інші помешкання, тому викликали додаткову техніку і евакуювали мешканців.

"Рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. Також, в одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої (1993 р.н.) та співмешканець", — повідомили рятувальники.