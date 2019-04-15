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Пожежа в Соборі Паризької Богоматері, - НАЖИВО

"Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація. Мої думки – з усіма католиками та французами. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас"
У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору.
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері, - НАЖИВО Фото: twitter.com/EwgEwgTar


Фото: twitter.com/EwgEwgTar


Фото: twitter.com/EwgEwgTar

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15 04 2019 21:54
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