CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері, - НАЖИВО
"Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація. Мої думки – з усіма католиками та французами. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас"
Фото: twitter.com/EwgEwgTar
Фото: twitter.com/EwgEwgTar
Фото: twitter.com/EwgEwgTar
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