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Пожежі не вщухають: на заході Франції охопили вже 5,3 тисячі гектарів

В умовах загрози подальшого розповсюдження лісових пожеж Жиронда перейшла на режим "червоної зони"
Дві великі пожежі, що з вівторка вирують у французькому департаменті Жиронда, поширюються на нові території - вогнем охоплено вже 5,3 тис. гектарів.
Пожежі не вщухають: на заході Франції охопили вже 5,3 тисячі гектарів Фото: DPA

За інформацією префекта Жиронди Фаб’єна Бюсьйо, вогнем знищено 5,3 тис. гектарів рослинності, близько 4 тис. осіб довелося евакуювати. Багато з них - відпочивальники, які зупинялися в кемпінгах. Найбільше занепокоєння, за словами префекта, викликає те, що фронт вогню часто змінюється, зокрема, через мінливі вітри.

В умовах загрози подальшого розповсюдження лісових пожеж Жиронда перейшла на режим "червоної зони", який відповідає дуже високому рівню пильності - 4/5.

З 14:00 до 22:00 заборонено пересування людей і транспортних засобів на лісових та сільських дорогах, за винятком комунальних служб під час виконання ними безпосередніх обов’язків. Рекреаційні та спортивні заходи також заборонені, окрім відпочинку на пляжах.

 
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15 07 2022 14:31
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