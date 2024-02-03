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Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ

03 лютого 2024, 13:55
Пожежу на НПЗ у Волгограді
Фото: firtka.if.ua
"Бавовна" у Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, є результатом роботи безпілотників СБУ.

Сьогодні вранці у Волгограді виникла пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

За інформацією джерел два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", – повідомляє джерело. 

безпілотникивійна в Україніросія окупанти

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