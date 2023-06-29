Позиція путіна як світового лідера опинилася під загрозою після заколоту – WP

Розчаровані авторитарні лідери можуть почати більш активно тиснути на російського президента, вимагаючи, щоб він зупинив свою війну проти України.

Заколот "Вагнера" на вихідних і його хаотичні наслідки поставили під загрозу цей імідж, похитнувши багато уявлень про авторитарні повноваження путіна, стабільності росії та ймовірного перебігу війни в Україні.

Про це пише Washington Post.

Аналітики попереджають, що події ще продовжують розгортатися, тому занадто рано говорити про те, наскільки сильно путін був ослаблений. Група "Вагнера" може бути ліквідована, а її лідера Євгенія Прігожина, який зараз перебуває у вигнанні в білорусі, можуть арештувати або вбити. путін ще може розпочати проти всіх своїх критиків широкі репресії, які дадуть йому ще більший контроль над ситуацією, ніж раніше.

"Але поки що нездатність російського лідера зайняти жорстку позицію щодо найманців або покарати причетних до заколоту підриває виплеканий образ, згідно з яким він завжди контролює події", - йдеться в статті.

путін тепер здається більш ізольованим, ніж до заколоту. За дні, що минули після бунту "Вагнера", лише 8 світових лідерів розмовляли з ним по телефону, зокрема лідери Туреччини, Ірану і Катару, Саудівської Аравії, Бахрейну і трьох сусідніх країн Центральної Азії. Глава МЗС рф Сєргєй Лавров запевнив, що "багато" інших теж зателефонували, але попросили не розголошувати інформацію про їхні дзвінки.

Серед тих, хто не дзвонив путіну в останні дні, виділяється Сі Цзіньпін, який одного разу назвав путіна своїм "найкращим, найбільш близьким другом". Китайського лідера вважають наймогутнішим і найважливішим союзником росії. Єдиний коментар Міністерства закордонних справ Китаю про те, що повстання було "внутрішньою справою", незвично ставить Пекін в один ряд з Вашингтоном та іншими західними столицями, які використовували аналогічну риторику. На це вказав колишній аналітик ЦРУ Джон Калвер, який спеціалізувався на питаннях, пов’язаних з Китаєм.

"Ставка на путіна, якого Сі Цзіньпін називав своїм найкращим другом, виявилася не надто вдалою. Китайці бачили в ньому свого єдиного реального партнера в цьому змаганні зі США", - сказав Калвер.

Серед уявлень, які були підірвані подіями останніх днів, стала віра в нездатність путіна йти на компроміс.

путін досі не подавав жодних ознак пом’якшення його позиції щодо України. Не схоже, щоб він навіть визнав, що наслідки війни ставлять під загрозу його режим, - сказав директор Євразійського центру Карнегі в росії Алєксандр Габуєв. За його словами, Прігожин висловив невдоволення багатьох пересічних росіян, коли назвав невдачі у війні однією з причин свого рішення йти на москву. Але в той же час, додав він, "путін вижив. Це свідчить про те, що ніхто в росії насправді не готовий кинути йому виклик".