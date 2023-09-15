Позицію ЄС щодо України прийнято всіма 27-ма країнами, без винятків

Стано утримався коментувати заяву по суті.

Представник Зовнішньої дипломатичної служби Європейського союзу Пітер Стано зазначає, що держави-члени Співтовариства можуть мати свою, відмінну від інших думок, але генеральну лінію зовнішньої політики ухвалюють усі 27 членів блоку, і щодо України позиція ЄС залишається незмінною.

Таку позицію ЄС у п'ятницю в Брюсселі позначив Стано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нещодавні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який звинуватив ЄС у тому, що він "не локалізував і не ізолював", але зробив "глобальною" війну, яку проти України розв'язала рф, через що "страждає весь світ".

Стано утримався коментувати заяву по суті. При цьому він констатував, що "позиція ЄС щодо України дуже чітка: це незаконна, невиправдана, неспровокована агресія росії проти України".

"Це - офіційна позиція Європейського Союзу, узгоджена 27 державами-членами, включно з Угорщиною, і ця позиція представлена та відображена в усіх законодавчих актах ЄС та ООН", - заявив представник дипломатичної ЄС.

Стано вкотре наголосив, що саме російська агресія проти України "має далекосяжні та широкомасштабні негативні наслідки в усьому світі". Він нагадав, що не так давно, у липні, лідери 27 країн-членів ЄС, включно з Угорщиною, ухвалили висновки (офіційний документ ЄС), у яких "вони заявили в пункті номер один, що Європейська Рада, тобто держави-члени Європейського Союзу, 27 держав-членів ЄС підтверджують рішучий осуд агресивної війни росії проти України, що Європейський Союз є непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також невід'ємного права України на самозахист. Це - позиція, це політика Європейського Союзу, прийнята всіма 27 державами-членами", - пояснив він.

Водночас Стано зазначив, що "держави-члени мають право висловлювати свою думку, але, що має значення, то це одностайність під час ухвалення рішень".

"І коли йдеться про Україну, існує дуже чітко сформульована політика, ухвалена всіма 27 державами-членами, включно з Угорщиною, згідно з якою ЄС непохитно підтримує законну боротьбу і право на самозахист України проти жорстокої, незаконної і неспровокованої агресії з боку росії", - підсумував він.