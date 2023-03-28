Позитивні риси криптовалюти: чому її варто купляти

Зараз майже всі чули про криптовалюти, а в найбільш далекоглядних є заощадження в крипті. Курс біткоїна дуже виріс за останні 5 років, що робить цифрові заощадження одними з найбільш прибуткових. Експерти прогнозують, що ця криптовалюта не вичерпала свої можливості, тому суттєве зростання можливе і надалі.

Повсякденне використання крипти

Зовсім недавно можливості цифрових грошей були дуже обмежені. Зараз у багатьох країнах цифрові кошти ходять на рівні з фіатними. Вже зараз за криптовалюту можна купити:

• підписки на популярні сервіси в інтернеті;

• квитки на транспорт;

• товари першої необхідності;

• харчові продукти;

• одяг, взуття та багато іншого.

Дехто заперечить, що все це можна придбати за звичайні гроші. Але криптовалюта зручніша завдяки своїм особливостям. Наприклад, всім відомо, що при переказі коштів через банк комісія становить значний відсоток. Особливо якщо мова йде про покупки в зарубіжних інтернет-магазинах. Комісія при оплаті криптою майже непомітна для користувача. При цьому неважливо, між якими країнами проводиться транзакція: система децентралізована.

Не менш важлива і швидкість переказів. При використанні банківської системи переказ може тривати кілька днів. Це недопустимо, коли мова йде про виживання. Наприклад, якщо необхідно переказати гроші близьким людям за кордон, швидше зробити це при використанні крипти.

Багатьом відома ситуація, коли необхідно здійснити покупку за вигідною ціною, але банки в цей день не працюють. Наприклад, на свято чи в неділю. Для криптовалют не існує свят чи вихідних: система працює цілодобово.

Не менш важливе питання безпеки. Відомі випадки, коли банківські співробітники поступали нечесно з клієнтами, обраховували їх. Якщо суми великі, то можна просто цього не помітити. При користуванні криптою такі випадки виключені. Адже людський фактор відсутній: транзакція перевіряється через складний код сусідніми блоками.

Інші переваги

Вищевказані переваги – це далеко не повний список. Окремо варто відзначити:

• технологічність – система продовжує вдосконалюватися;

• сучасність – відмінний варіант для тих, хто йде в ногу з часом;

• простота використання – ніяких складнощів при реєстрації чи проведенні транзакцій;

• відсутність прив’язки до території – можливість направляти кошти в будь-якому напрямку;

• відсутність посередників (банків), яким потрібно платити комісію;

• великий вибір інтернет-магазинів, які приймають крипту для оплати товарів та послуг;

• високий рівень безпеки.

Кожен може завести криптогаманець та поповнити рахунок. Цифрові кошти – відмінна інвестиція. На момент виникнення біткоїн не коштував нічого, а добути його можна було за допомогою простого ноутбука. Зараз курс цієї валюти досить високий та продовжує зростати. Варто зазначити, що швидкість зростання набагато вища, ніж при використанні банківських депозитів.

Криптовалюти стрімко увійшли в сьогоденність. Їх використовують у багатьох сферах. Система довела свою надійність та безпеку, тому навіть корпорації з мільярдними капіталами вкладають інвестиції в біткоїн та інші криптовалюти.