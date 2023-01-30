Тодішній очільник британського уряду заявив президенту рф, що вторгнення в Україну приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що кремлівський диктатор володимир путін погрожував йому ракетним ударом перед початком повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомило британське видання BBC.

У документальному фільмі, присвяченому взаємодії президента росії володимира путіна зі світовими лідерами, експрем’єр Великої Британії розповів про телефонну розмову із хазяїном кремля напередодні початку великої війни в Україні.

Джонсон тоді наголосив, що така війна стане цілковитою катастрофою для самої росії.

Тодішній очільник британського уряду заявив путіну, що вторгнення росії приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації.

Джонсон визнав, що намагався запобігти війні, заявивши, що Україна в осяжному майбутньому не вступить до НАТО.

У свою чергу, володимир путін, за словами Джонсона, несподівано вирішив пригрозити персонально йому.

Колишній британський прем’єр нагадав, що путін у тій розмові заявив щось на кшталт "Борисе, я не хочу робити тобі боляче, але за допомогою ракети це займе усього хвилину, не більше".

Втім, припустив Борис Джонсон, ця погроза не була реальною, так путін лише намагався змусити британського прем’єра піти на переговори із росією.

Видання зазначило, що неможливо точно визначити, реально путін погрожував ракетним ударом по резиденції британського прем’єр-міністра чи тільки блефував.

"Однак, враховуючи попередні напади росії на Велику Британію — востаннє в Солсбері у 2018 році — будь-яку загрозу з боку російського лідера, якою б легковажною вона не була, пан Джонсон не міг би сприймати ніяк інакше, як реальну і серйозну", — наголосили у виданні.

Раніше iPress повідомляв, що колишній прем’єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну та побував у Бучі та Бородянці на Київщині.