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ППО Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного – CNN

21 березня 2023, 20:44
ППО Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного – CNN
джерело slovoidilo
Системи протиракетної оборони Patriot передадуть Україні швидше запланованого.

Про це заявив бригадний генерал Міністерства оборони США Шейн Морган.

Повідомляє CNN.

Група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі вже найближчими днями, йдеться на сайті.

Військовослужбовці опісля вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot: американській і голландсько-німецькій. Вони будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, розказав генерал.

Американські інструктори у Форт-Сіллі змогли прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи ППО, розказали американці.

"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються", - додав Шейн Морган.

"Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше - хоча не зовсім легко - засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot" – підсумував американський військовий.

ППОPatriot

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