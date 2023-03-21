ППО Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного – CNN
Про це заявив бригадний генерал Міністерства оборони США Шейн Морган.
Повідомляє CNN.
Група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі вже найближчими днями, йдеться на сайті.
Військовослужбовці опісля вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot: американській і голландсько-німецькій. Вони будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, розказав генерал.
Американські інструктори у Форт-Сіллі змогли прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи ППО, розказали американці.
"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються", - додав Шейн Морган.
"Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше - хоча не зовсім легко - засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot" – підсумував американський військовий.