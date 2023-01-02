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ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні – Ігнат

02 січня 2023, 10:56
ППО збила 100%
Джерело: ukrinform
Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня.

Про це повідомляє спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що сили ППО вночі збили 39 дронів-камікадзе Shahed, два "Орлани" та керовану авіаційну ракету Х-59, якими росіяни атакували Україну.

Ігнат зазначив, що за минулої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.

"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", - сказав він.

За його словами, "Шахеди", як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря.

При цьому він зазначив, що Україні досі не вистачає засобів ППО, аби захистити усі регіони. Ігнат підкреслив, що росіяни використовують "Шахеди", аби виснажити нашу ППО.

Раніше повідомлялось, що в Україні підрахували скільки повітряних тривог було за минулий за рік.

війнаППОшахеди

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