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ППО збила 87 ракет і 27 ударних безпілотників – Залужний

29 грудня 2023, 11:35
ППО збила 87 ракет і 27 ударних безпілотників – Залужний
Фото: alliance/dpa/D
Загалом ворог випустив 158 цілей. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Під час масової повітряної атаки росіян на Україну сили ППО збили 87 ракет і 27 ударних безпілотників.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі. 

У Повітряних силах цю повітряну атаку назвали наймасованішою. ППО збила 114 зі 158 цілей.

"Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", – повідомив Головком.

 Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. 

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Сили та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили: 

  • 27 ударних БпЛА Shahed-136/131
  • 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
ракетний ударЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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