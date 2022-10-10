ППО збило 41 ракету з 75 - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України

Фото: 5 канал

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО. Про це він повідомив у Telegram "Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", - написав Залужний, наголосивши, що атака триває досі.

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