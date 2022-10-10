CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловнокомандувач ЗСУ повідомив, що країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ППО збило 41 ракету з 75 - Залужний
Фото: 5 канал
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.
Про це він повідомив у Telegram
"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", - написав Залужний, наголосивши, що атака триває досі.
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10 10 2022 11:14 МЕДІА
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