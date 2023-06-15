ППО знищила вночі 20 "Шахедів" і 1 ракету

Окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 і ударними дронами "Шахед-136/131".

3 ракети попали в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Про це повітряні сили ЗСУ написали в Telegram-каналі.

"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться в дописі.

В ЗСУ додали, що іранські "Шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків, усі 20 дронів було знищено силами та засобами Повітряних Сил.

Також було знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Наразі відомо, що у Кривому Розі росіяни поцілили у 2 промислових підприємства, є 2 поранених.