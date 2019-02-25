Прага зробить безкоштовним громадський транспорт у дні з найбільшим смогом

Востаннє найбільш серйозна ситуація зі смогом у Празі спостерігалася у серпні минулого року

У дні з найбільшою забрудненістю повітря громадський транспорт у Празі працюватиме безкоштовно.

Такі заходи поширюватимуться на всі види громадського транспорту, включно з потягами. Один день безкоштовного громадського транспорту коштуватиме міському бюджету 5 млн чеських крон (майже 195 тисяч євро), повідомляє видання Novinky з посиланням на відповідне рішення міськради Праги.

"Це чіткий сигнал, який ми хочемо послати громадянам, що коли є оголошення про смог, довкілля перебуває у кризовому стані, який загрожує людському здоров’ю", - сказав заступник мера Праги з питань транспорту Адам Шайнхер.

Як зазначається, від безкоштовного проїзду виграють ті, хто користується разовими поїздками у транспорті, в той же час як власникам місячних карток кошти не відшкодовуватимуться.

Востаннє найбільш серйозна ситуація зі смогом у Празі спостерігалася у серпні минулого року.

Загалом же у чеській столиці найбільш високі рівні забрудненості повітря фіксуються від п’яти до семи днів на рік.