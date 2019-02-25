Прага зробить безкоштовним громадський транспорт у дні з найбільшим смогом
Такі заходи поширюватимуться на всі види громадського транспорту, включно з потягами. Один день безкоштовного громадського транспорту коштуватиме міському бюджету 5 млн чеських крон (майже 195 тисяч євро), повідомляє видання Novinky з посиланням на відповідне рішення міськради Праги.
"Це чіткий сигнал, який ми хочемо послати громадянам, що коли є оголошення про смог, довкілля перебуває у кризовому стані, який загрожує людському здоров’ю", - сказав заступник мера Праги з питань транспорту Адам Шайнхер.
Як зазначається, від безкоштовного проїзду виграють ті, хто користується разовими поїздками у транспорті, в той же час як власникам місячних карток кошти не відшкодовуватимуться.
Востаннє найбільш серйозна ситуація зі смогом у Празі спостерігалася у серпні минулого року.
Загалом же у чеській столиці найбільш високі рівні забрудненості повітря фіксуються від п’яти до семи днів на рік.
Нагадаємо, що на півночі Стокгольма почали курсувати перші у Швеції громадські автобуси без водіїв.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"