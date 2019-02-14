Пранкери зібрали новий фейковий мітинг. Цього разу в Харкові, - ВІДЕО

Один з організаторів зумів зібрати людей, щоб ті покричали "Онопрієнко - це ми!", "Онопрієнко - це сила!", І "Онопрієнко - майбутнє України!"

У Харкові "активісти" зібралися на мітинг на підтримку одного з "кандидатів" в президенти - Анатолія Онопрієнка. Проблема в тому, що такого кандидата не існує.

Пранкери виявилася редакція сайту 057.ua. Вони пропонували учасникам по 1000 гривень. Охочих "підтримати президента від народу" виявилося трохи більше сотні, які відгукнулись на оголошення у соцмережах за 2 доби.

Люди на камеру говорили, що готові голосувати за кандидата, незважаючи на те, що не читали його програму.

Приблизно через годину пранкери покинули фейковий мітинг, після чого вони почали отримувати погрози від мітингувальників.

Ім'я та прізвище "майбутнього президента" також були вибрані не випадково. Анатолій Онопрієнко - радянський і український серійний і масовий вбивця, який, згідно з деякими джерелами, є найжорстокішим маніяком XX століття, яке можна порівняти з Чикатило.

Нагадаємо, раніше пранкери провели аналогічний мітинг в Одесі.