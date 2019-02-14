Пранкери зібрали новий фейковий мітинг. Цього разу в Харкові, - ВІДЕО
Пранкери виявилася редакція сайту 057.ua. Вони пропонували учасникам по 1000 гривень. Охочих "підтримати президента від народу" виявилося трохи більше сотні, які відгукнулись на оголошення у соцмережах за 2 доби.
Люди на камеру говорили, що готові голосувати за кандидата, незважаючи на те, що не читали його програму.
Приблизно через годину пранкери покинули фейковий мітинг, після чого вони почали отримувати погрози від мітингувальників.
Ім'я та прізвище "майбутнього президента" також були вибрані не випадково. Анатолій Онопрієнко - радянський і український серійний і масовий вбивця, який, згідно з деякими джерелами, є найжорстокішим маніяком XX століття, яке можна порівняти з Чикатило.
Нагадаємо, раніше пранкери провели аналогічний мітинг в Одесі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО