В Буркіна-Фасо, Малі та Нігері росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді популярності російського прапора та іншої атрибутики.

Про це повідомляє New York Times.

"Молоді люди в тих країнах гадають, що москва може полегшити їхнє економічне становище, особливо в Нгері який після перевороту наприкінці липня зазнав санкцій з боку західноафриканських сусідів", пише видання.

Експерт з пропаганди в Нігері Кайл Волтер розказав, що російський прапор став символом опору в Західній Африці, пов'язаним з антизахідними та антифранцузькими настроями..

російські найманці, зброя і прапори стали атрибутом шляху, яким рухаються країни Західної та Центральної Африки.

Дипломати впевнені, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці.

В цьому зізнався президент нігерійської групи громадянського суспільства Parade Ахмед Белло, який розповів, що на кожній акції протесту в столиці країни Ніамеї він роздає до 70 російських прапорів і що його робота фінансується російським урядом через посередників, які проводять такі самі операції в Малі.

"Ця група створена під егідою МЗС росії і слугує прикриттям для операцій, підтримуваних кремлем на континенті. росію багато молодих африканців розглядають як нібито антиколоніальну державу, що допоможе їм позбутися колоніального минулого", - йдеться в матеріалі New York Times.