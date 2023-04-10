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Працівників із росії почали відправляти на роботу в окупацію

10 квітня 2023, 18:08
Працівників із росії почали відправляти на роботу в окупацію
Фото: з вільного доступу
Керівні посади в окупації займають росіяни. Але залишаються проблеми з працівниками середньої ланки.

В окупації у ворога посилюються проблеми з фахівцями середньої ланки. російських працівників почали відправляти у "відрядження".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України – в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з росії", – зазначили у ЦНС.

Ворог шукає працівників серед місцевого населення, але це не допомагає.

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