Працівників із росії почали відправляти на роботу в окупацію

Керівні посади в окупації займають росіяни. Але залишаються проблеми з працівниками середньої ланки.

В окупації у ворога посилюються проблеми з фахівцями середньої ланки. російських працівників почали відправляти у "відрядження".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України – в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з росії", – зазначили у ЦНС.

Ворог шукає працівників серед місцевого населення, але це не допомагає.