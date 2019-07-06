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Працівники кінотеатру "Київ" заявили про його захоплення "тітушками"

Культурний центр наголошує, що це - рейдерське захоплення
Працівники муніципальної варти заблокували вхід у столичний кінотеатр "Київ" та не пускають працівників всередину.
Працівники кінотеатру "Київ" заявили про його захоплення "тітушками" Фото:Twitter / "Громадське"

За словами працівників кінотеатру, муніципальна варта змінила усі замки, повідомляє "Громадське".

Працівники кінотеатру називають це рейдерським захопленням. Один з працівників намагався потрапити в середину будівлі, але його скрутили.

У департаменту комунальної власності Києва заявили, що культурний центр "Кінотеатр "Київ" попередили про припинення оренди приміщення. Про проведення інвентаризації 7 червня департамент центр не попереджав.

Культурний центр наголошує, що це - рейдерське захоплення.

"Ми досі є балансоутримувачами, оскільки договір про передачу приміщення на баланс департаменту не підписували", - сказав представник центру.

Водночас у КП "Київкінофільм" стверджують, що балансоутримувачі це вони.

"Ми діємо на підставі наказу департаменту комунальної власності, проводимо інвентаризацію майна. Нам передали приміщення на баланс. Муніципальну охорону надало КМДА", - сказала представниця підприємства.

Представник Київської міської державної адміністрації коментувати ситуацію відмовився.

У коментарі "Громадському" представник культурного центру розповів, що 7 червня о 19:00 відбудеться акція протесту проти захоплення кінотеатру.

Нагадаємо, у понеділок, 15 квітня, у Київській міській державній адміністрації відбувся конкурс на оренду столичного кінотеатру "Київ", який виграла компанія "Сінема Центр".
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07 06 2019 13:55
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