Працівники кінотеатру "Київ" заявили про його захоплення "тітушками"

Культурний центр наголошує, що це - рейдерське захоплення

Працівники муніципальної варти заблокували вхід у столичний кінотеатр "Київ" та не пускають працівників всередину.

За словами працівників кінотеатру, муніципальна варта змінила усі замки, повідомляє "Громадське".

Працівники кінотеатру називають це рейдерським захопленням. Один з працівників намагався потрапити в середину будівлі, але його скрутили.

У департаменту комунальної власності Києва заявили, що культурний центр "Кінотеатр "Київ" попередили про припинення оренди приміщення. Про проведення інвентаризації 7 червня департамент центр не попереджав.

Культурний центр наголошує, що це - рейдерське захоплення.

"Ми досі є балансоутримувачами, оскільки договір про передачу приміщення на баланс департаменту не підписували", - сказав представник центру.

Водночас у КП "Київкінофільм" стверджують, що балансоутримувачі це вони.

"Ми діємо на підставі наказу департаменту комунальної власності, проводимо інвентаризацію майна. Нам передали приміщення на баланс. Муніципальну охорону надало КМДА", - сказала представниця підприємства.

Представник Київської міської державної адміністрації коментувати ситуацію відмовився.

У коментарі "Громадському" представник культурного центру розповів, що 7 червня о 19:00 відбудеться акція протесту проти захоплення кінотеатру.