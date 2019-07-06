Працівники кінотеатру "Київ" заявили про його захоплення "тітушками"
За словами працівників кінотеатру, муніципальна варта змінила усі замки, повідомляє "Громадське".
Працівники кінотеатру називають це рейдерським захопленням. Один з працівників намагався потрапити в середину будівлі, але його скрутили.
У департаменту комунальної власності Києва заявили, що культурний центр "Кінотеатр "Київ" попередили про припинення оренди приміщення. Про проведення інвентаризації 7 червня департамент центр не попереджав.
Культурний центр наголошує, що це - рейдерське захоплення.
"Ми досі є балансоутримувачами, оскільки договір про передачу приміщення на баланс департаменту не підписували", - сказав представник центру.
Водночас у КП "Київкінофільм" стверджують, що балансоутримувачі це вони.
"Ми діємо на підставі наказу департаменту комунальної власності, проводимо інвентаризацію майна. Нам передали приміщення на баланс. Муніципальну охорону надало КМДА", - сказала представниця підприємства.
Представник Київської міської державної адміністрації коментувати ситуацію відмовився.
У коментарі "Громадському" представник культурного центру розповів, що 7 червня о 19:00 відбудеться акція протесту проти захоплення кінотеатру.
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