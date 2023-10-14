Працівники посольства США в Ізраїлі отримали дозвіл на виїзд з країни

Ситуація з безпекою в Ізраїлі є непередбачуваною.

Сполучені Штати дозволили виїзд співробітників посольства в Ізраїлі на тлі війни.



Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

"Держдепартамент дозволив від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві через непередбачувану ситуацію з безпекою в Ізраїлі", - ідеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що Саудівська Аравія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин. Ер-Ріяд вступає в контакт з Іраном.