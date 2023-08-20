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Працюємо, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський

20 серпня 2023, 12:33
Працюємо, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський
Володимир Зеленський
Українські військові вже почали їх тестувати.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини, щоб шведські бойові літаки Gripen з’явилися у нашому небі. 

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Дуже і дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне з найскладніших завдань. Але я впевнений – ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Gripen, сучасних класних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком – перемовини за перемовинами – наближаємося до того, щоб Gripen з’явилися у нашому небі", - наголосив Володимир Зеленський.

 Президент України зазначив, що вже обговорив це питання з прем’єр-міністром Швеції і представниками шведських парламентських партій.

Україна почала працювати "над початком етапу тренування наших хлопців на Gripen", пояснив він.
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