Працюємо, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини, щоб шведські бойові літаки Gripen з’явилися у нашому небі.
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"Дуже і дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне з найскладніших завдань. Але я впевнений – ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Gripen, сучасних класних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком – перемовини за перемовинами – наближаємося до того, щоб Gripen з’явилися у нашому небі", - наголосив Володимир Зеленський.
Президент України зазначив, що вже обговорив це питання з прем’єр-міністром Швеції і представниками шведських парламентських партій.Україна почала працювати "над початком етапу тренування наших хлопців на Gripen", пояснив він.