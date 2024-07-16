Праві партії у Європарламенті підтримують Урсулу фон дер Ляєн на другий термін

Урсула фон дер Ляєн більше подобається правим за непохитність щодо вимог лівих сил.

Бельгійська та чеська частина правої групи Європарламенту ECR висловили бажання проголосувати за Урсулу фон дер Ляєн на другий термін. Італійські праві, яких очолює Мелоні, ще не визначилися остаточно, але публічно ні підтримали, ні висловилися проти кандидатури.

Про це повідомляє Euractiv.

Праві політики з ECR зустрілися з фон дер Ляєн напередодні вирішального голосування в Європарламенті нового скликання. Після годинної зустрічі коментарі її учасників говорять про підтримку нинішньої очільниці Єврокомісії на наступний термін.

Водночас проти проукраїнського європейського політика будуть голосувати, за даними видання, польська PiS, румунська AUR та французька La France fière. З погляду польських консерваторів, фон дер Ляєн, за яку вони голосували у 2019 році, є “зрадницею”. Крім того, саме її вони вважають винуватою у поразці на національних виборах у Польщі, оскільки фон дер Ляєн постійно підтримувала Дональда Туска, який є представником центристської партії більшості – ЄНП.

У польських консервативних політиків критичним параметром щодо підтримки політика є, на їхню думку, надмірне втручання ЄС у внутрішньополітичні рішення країн-членів, а також, мовляв, спроба вплинути на результати виборів у Польщі або Італії.

Щодо позиції італійських правих, то нинішня прем’єр-міністерка Італії Джорджі Мелоні розкриє свою позицію щодо того, чи підтримає вона кандидатуру, лише після презентації програми дій на зустрічі з політиками, яких об'єднує це крило парламенту. Однак не виключено, що і ця права політична сила підтримає фон дер Ляєн, оскільки вона їм симпатизує більше, ніж інші політики. Насамперед через чіткий опір лівих політичних сил, які прагнули блокувати угоди з Тунісом і Єгиптом.

Для України обрання фон дер Ляєн на посаду очільника Єврокомісії може бути позитивним рішенням, оскільки вона завжди демонструвала лояльність до України та була особисто ініціатором багатьох євроінтеграційних процесів, зокрема формування статусу кандидатства України до складу ЄС.