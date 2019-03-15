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Правоохоронці чотирьох країн викрили потужний канал нелегальної міграції в ЄС

Правоохоронці чотирьох країн встановили причетність до незаконного злочинного угрупування 35 осіб, громадян України, Узбекистану, В’єтнаму, Словаччини та Білорусі
Оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до країн ЄС нелегальних мігрантів.
Правоохоронці чотирьох країн викрили потужний канал нелегальної міграції в ЄС Фото: dpsu.gov.ua

"Правопорушники займалися незаконним переправленням вихідців з країн Південно-Східної Азії через державний кордон до суміжних країн, зокрема Словацької Республіки, Республіки Польщі та Угорщини, з метою їх подальшої доставки до країн Західної Європи, а саме Німеччини", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, сфера діяльності злочинців простягалась на сотні і тисячі кілометрів, починаючи від кордону з РФ.

"У подальшому групи нелегальних мігрантів формувались у містах Київ та Одеса, після чого здійснювалась їх прихована доставка в Закарпатську область для незаконного переправлення через державний кордон за допомогою місцевих провідників до країн Європейського Союзу", - розповіли у прикордонній службі.

У подальшому здійснювалось транзитне перевезення "мандрівників" територією Словаччини, Польщі, Чехії аж до Берліна та Дрездена.

Члени злочинного угруповання потрапили в поле зору правоохоронців навесні минулого року, після чого ДПСУ, СБУ і Нацполіція провели роботу з викриття схем роботи каналу нелегальної міграції та зв'язків між його членами.

Зокрема, було відкрито 7 кримінальних проваджень, восьми фігурантам повідомлено про підозру, а два кримінальних провадження по обвинуваченню 2 осіб було направлено до суду.


Фото: dpsu.gov.ua

Попри заходи правоохоронців, як в Україні, так і на території сусідніх Словаччини та Польщі, діяльність злочинного угруповання не припинялась, тому було ухвалено рішення про проведення спільної спецопераціїу під умовною назвою "Long Way", наголосили у ДПСУ.

"В рамках міжнародної співпраці українські оперативники налагодили активну взаємодію з колегами із Чехії, де постійно проживали основні фігуранти злочинного угруповання, переважна більшість яких походила з України", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення комплексу заходів у взаємодії з оперативними підрозділами країн Чехії, Словаччини і Польщі загалом задокументовано 16 епізодів незаконного переправлення нелегальних мігрантів, переважно громадян В’єтнаму та Бангладеш, Шрі-Ланки, через державний кордон України.

"Їх загальна кількість становила близько 100 осіб. За кожного з них  отримувався дохід більш ніж 2500 доларів США", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Спільна група "Long Way" 11 березня одночасно провела ряд обшуків і затримала і допитала організаторів та посібників зазначеної транскордонної злочинної групи.


Фото: dpsu.gov.ua

Обшуки були проведені за 7 адресами проживання фігурантів в населених пунктах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

"У результаті виявлено та вилучено близько півкілограма наркотичних речовин, незареєстровану зброю, фінансові кошти, мобільні телефони, сім-картки, маскувальний одяг", - заявили у ДПСУ.

На території Чехії затримано 12 членів зазначеного злочинного угрупування, з яких – 8 громадян України, 3 громадянина Узбекистану та 1 громадянин Казахстану, частина з яких також були членами інших організованих, які виготовляли і відправляли до країн ЄС підроблені документи.

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15 03 2019 13:37
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