Правоохоронці чотирьох країн викрили потужний канал нелегальної міграції в ЄС

Оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до країн ЄС нелегальних мігрантів.

"Правопорушники займалися незаконним переправленням вихідців з країн Південно-Східної Азії через державний кордон до суміжних країн, зокрема Словацької Республіки, Республіки Польщі та Угорщини, з метою їх подальшої доставки до країн Західної Європи, а саме Німеччини", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, сфера діяльності злочинців простягалась на сотні і тисячі кілометрів, починаючи від кордону з РФ.

"У подальшому групи нелегальних мігрантів формувались у містах Київ та Одеса, після чого здійснювалась їх прихована доставка в Закарпатську область для незаконного переправлення через державний кордон за допомогою місцевих провідників до країн Європейського Союзу", - розповіли у прикордонній службі.

У подальшому здійснювалось транзитне перевезення "мандрівників" територією Словаччини, Польщі, Чехії аж до Берліна та Дрездена.

Члени злочинного угруповання потрапили в поле зору правоохоронців навесні минулого року, після чого ДПСУ, СБУ і Нацполіція провели роботу з викриття схем роботи каналу нелегальної міграції та зв'язків між його членами.

Зокрема, було відкрито 7 кримінальних проваджень, восьми фігурантам повідомлено про підозру, а два кримінальних провадження по обвинуваченню 2 осіб було направлено до суду.



Фото: dpsu.gov.ua

Попри заходи правоохоронців, як в Україні, так і на території сусідніх Словаччини та Польщі, діяльність злочинного угруповання не припинялась, тому було ухвалено рішення про проведення спільної спецопераціїу під умовною назвою "Long Way", наголосили у ДПСУ.

"В рамках міжнародної співпраці українські оперативники налагодили активну взаємодію з колегами із Чехії, де постійно проживали основні фігуранти злочинного угруповання, переважна більшість яких походила з України", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення комплексу заходів у взаємодії з оперативними підрозділами країн Чехії, Словаччини і Польщі загалом задокументовано 16 епізодів незаконного переправлення нелегальних мігрантів, переважно громадян В’єтнаму та Бангладеш, Шрі-Ланки, через державний кордон України.

"Їх загальна кількість становила близько 100 осіб. За кожного з них отримувався дохід більш ніж 2500 доларів США", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Спільна група "Long Way" 11 березня одночасно провела ряд обшуків і затримала і допитала організаторів та посібників зазначеної транскордонної злочинної групи.



Фото: dpsu.gov.ua

Обшуки були проведені за 7 адресами проживання фігурантів в населених пунктах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

"У результаті виявлено та вилучено близько півкілограма наркотичних речовин, незареєстровану зброю, фінансові кошти, мобільні телефони, сім-картки, маскувальний одяг", - заявили у ДПСУ.

На території Чехії затримано 12 членів зазначеного злочинного угрупування, з яких – 8 громадян України, 3 громадянина Узбекистану та 1 громадянин Казахстану, частина з яких також були членами інших організованих, які виготовляли і відправляли до країн ЄС підроблені документи.