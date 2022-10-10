CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа попередніми даними, загинуло від 5 до 8 осіб, ще понад 20 людей пораненіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці повідомили про жертви в результаті ракетного удару по Києву
У результаті ракетного удару по Києву вранці 10 жовтня, за попередніми даними, загинуло від 5 до 8 осіб, ще понад 20 людей поранені.
Про це повідомила речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага.
Вона зазначила, що понад 20 постраждалих - лише на одній локації в столиці. Інформація уточнюється.
Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов уточнив, що внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва загинуло 8 осіб та 24 травмовано, загорілося 6 автомобілів і більше 15 - пошкоджено.
Нагадаємо, що по всій Україні, окрім Криму, триває масштабна повітряна тривога. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!
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10 10 2022 09:57 МЕДІА
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