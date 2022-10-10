Правоохоронці повідомили про жертви в результаті ракетного удару по Києву

За попередніми даними, загинуло від 5 до 8 осіб, ще понад 20 людей поранені

У результаті ракетного удару по Києву вранці 10 жовтня, за попередніми даними, загинуло від 5 до 8 осіб, ще понад 20 людей поранені.

Про це повідомила речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага.

Вона зазначила, що понад 20 постраждалих - лише на одній локації в столиці. Інформація уточнюється. Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов уточнив, що внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва загинуло 8 осіб та 24 травмовано, загорілося 6 автомобілів і більше 15 - пошкоджено.

Нагадаємо, що по всій Україні, окрім Криму, триває масштабна повітряна тривога. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!