Правоохоронці запобігли вивезенню з України до Китаю майже 300 кг бурштину

У кожному пакеті було виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли незаконному вивезенню 285 кг необробленого бурштину з України в Китай, повідомила прес-служба Київської митниці Державної митної служби.

У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин на літаку як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митній декларації своє відправлення громадянин задекларував як речі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В аеропорту "Бориспіль" на митному огляді в кожному пакеті було виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків. Загальна вага - 285 кг.

Нацполіція вилучила бурштин у рамках кримінального провадження.

У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".

Читайте також: Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла у 90 разів - Держгеонадр