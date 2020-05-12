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Правоохоронці запобігли вивезенню з України до Китаю майже 300 кг бурштину

У кожному пакеті було виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли незаконному вивезенню 285 кг необробленого бурштину з України в Китай, повідомила прес-служба Київської митниці Державної митної служби.
Правоохоронці запобігли вивезенню з України до Китаю майже 300 кг бурштину Фото: unian.net

У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин на літаку як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митній декларації своє відправлення громадянин задекларував як речі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В аеропорту "Бориспіль" на митному огляді в кожному пакеті було виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків. Загальна вага - 285 кг.

Нацполіція вилучила бурштин у рамках кримінального провадження.

У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".

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05 12 2020 13:27
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