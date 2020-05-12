Правоохоронці запобігли вивезенню з України до Китаю майже 300 кг бурштину
У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин на літаку як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митній декларації своє відправлення громадянин задекларував як речі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В аеропорту "Бориспіль" на митному огляді в кожному пакеті було виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків. Загальна вага - 285 кг.
Нацполіція вилучила бурштин у рамках кримінального провадження.
У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".
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